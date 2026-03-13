Bethesda glaubt weiterhin an Starfield

Bethesda will weiter an „Starfield“ festhalten. Laut Komponist Inon Zur glaubt Studioleiter Todd Howard weiterhin an die Vision des Sci-Fi-Rollenspiels – auch wenn die Reaktionen zum Release gemischt ausfielen.

In einem Interview erklärte Zur, dass Howard überzeugt davon sei, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten. Der Entwickler sei bekannt dafür, langfristig an seinen Ideen festzuhalten. „Wenn dir das Spiel nicht gefällt, dann gefällt es dir eben nicht – aber das ist die neue Richtung und dabei bleiben wir“, soll Howard laut Zur sinngemäss gesagt haben.

Der Komponist geht zudem davon aus, dass viele Spieler zum Release schlicht noch nicht bereit für das Spiel gewesen seien. Laut Zur brauche es manchmal Zeit, bis sich grosse kreative Visionen vollständig erschliessen.

„Starfield“ erschien im September 2023 für PC und Xbox Series X/S und ist Bethesdas erstes neues Franchise seit mehr als 25 Jahren. Das Sci-Fi-Rollenspiel bietet eine riesige Galaxie mit zahlreichen Planeten und offenen Erkundungsmöglichkeiten, wurde jedoch wegen seines Gameplays und der Struktur der Weltraumerkundung teils kontrovers diskutiert.

Trotz der gemischten Reaktionen arbeitet Bethesda weiterhin an neuen Inhalten und Updates für das Spiel. Das Studio plant jedoch keine grundlegende Überarbeitung im Stil eines „Starfield 2.0“, sondern eher Erweiterungen für Spieler, die bereits Gefallen am Titel gefunden haben.