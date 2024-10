Starfield: Bethesda will weiter auf die Sorgen der Fans hören

Obwohl die kürzlich veröffentlichte Shattered-Space-Erweiterung für "Starfield" in den Augen vieler Fans und Kritiker gute Ansätze zeigte, war sie für andere Spieler eine teilweise verpasste Chance zur Beseitigung alter Fehler. Jetzt hat sich Design Director Emil Pagliarulo diesbezüglich zu Wort gemeldet.

So betont Pagliarulo, dass man die Sorgen der Fans bezüglich "Starfield" vernommen habe und weiter daran arbeiten werde. Niemand bei Bethesda würde sich jetzt selbstgefällig auf die Schulter klopfen. Trotzdem sei man auch stolz auf die Shattered-Space-Erweiterung.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

Die Shattered Space-Erweiterung für "Starfield" handelt davon, dass sich in der Stadt Dazra auf der verborgenen Heimatwelt des Hauses Va'Ruun eine geheimnisvolle Macht regt. Wir untersuchen darin eine beängstigende kosmische Bedrohung, erforschen einen neuen Planeten und finden einzigartige Waffen, Raumanzüge und Ausrüstung.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die Shattered Space-Erweiterung folgte am 30. September.