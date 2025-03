Bethesda teast weitere Starfield Inhalte

Das letzte grosse Update für "Starfield" gab es im November letzten Jahres und seit dem sind Gerüchte und Leaks über weitere Updates im Jahr 2025 aufgekommen. Nun hat Bethesda selbst als Antwort auf einen Fanfrage "aufregende Dinge" angekündigt:

We know you're eager for an update, and we truly appreciate your passion for Starfield. The team has been hard at work, and while we're not ready to share specific details just yet, we have a lot of exciting things planned for the game this year that we can't wait to talk about… https://t.co/XJDGkAEv8m