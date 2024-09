Bethesda verrät Details zu Starfields Shattered Space

Mit "Shattered Space" bekommt "Starfield" in ein paar Wochen ein DLC, das neue Kampfszenarien, Schiffanpassungen, Quests und mehr bietet. Die Story dreht sich dabei um die 'Va'ruun'-Familie. Für die erwartungsvollen Fans hat Bethesda über die sozialen Medien noch ein paar Details verraten. Den Tweet könnt ihr euch in dem als Quelle zu dieser Meldung angegebenen Link anschauen.

So werden wir ordentlich was zu entdecken haben, da der im DLC "Shattered Space" neu eingeführte Planet 'Va'ruun'kai' ganze 50 Orte bietet. Wie wir von der Gamescom wissen, wird eines davon Dazra, die Hauptstadt des Hauses 'Va'ruun'. Wir werden es auch wieder mit anderen Fraktionen wie die Zealots, die Spacers oder der Crimson Fleet zu tun bekommen, welche jeweils das auf dem Planeten herrschende Chaos – z.B. eine Art Portal, das gruselige Kreaturen ausspuckt und Schwerkraftanomalien – zu ihrem Vorteil nutzen wollen. Auch kündigt Bethesda in dem Post neue 'ekelige' Granaten an, die aus organischem Material hergestellt werden können.