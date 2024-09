Details zum Starfield: Shattered Space Release bekannt

Bereits morgen ist es so weit, wenn die Erweiterung "Shattered Space" zu "Starflied" erscheint. In der Schweiz wird der DLC am 30. September um 17 Uhr zugänglich. Die Release-Zeiten weltweit seht ihr auf dem folgenden Bild:

Die neuen Inhalte können mit der zur Hauptgeschichte gehörenden Quest "ein kleiner Schritt" gestartet werden. Als nächstes empfangen wir ein Notsignal von der Sternstation namens "Orakel". Bethesda empfiehlt, sich für das beste Erlebnis erst ab Level 35 dem neuen Abenteuer zu stellen. Natürlich ist es auch früher möglich, wenn ihr eine besondere Herausforderung sucht.