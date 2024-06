Starfield-Fans hoffen auf anstehende DLC-Präsentation

Seit dem Release im September vergangenen Jahres wurde "Starfield" regelmässig mit zahlreichen Verbesserungen, Bugfixes und kleineren Inhalten versorgt. Seit neuestem können wir sogar das Innere unsere Schiffe anpassen. Nun finden Fans Hinweise darauf, dass weitere Updates anstehen. Spekulationen gehen von einem grossen Patch im Juni aus sowie der Präsentation des heiss erwarteten DLCs "Shattered Space".

Konkret berichtet User 'JarusinTheStars' von Änderungen in der Steam-Datenbank. Der Bericht auf Reddit lässt und wissen, dass seit Anfang Mai mehr Aktivität in den Daten zu vernehmen ist, als jemals zuvor seit Launch. Die Menge an Änderungen, die teilweise zehn pro Tag übersteigen, lassen 'JarusinTheStars' spekulieren, dass an etwas grossem für den Xbox Showcase am 09. Juni gearbeitet wird, nämlich an einem Juni-Update, das das letzte Update von der Grösse übersteigen wird, sowie einer Präsentation der "Shattered Space"-Erweiterung, die wiederum für den Herbst angekündigt wurde. Zum vergleich: Zwischen den Februar und März Updates soll es zwischen 50 und 60 Änderungen gegeben haben und zwischen den März und Mai Updates um die 100.