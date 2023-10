Starfield-Glitch amüsiert Community

Mit verschwindenden Städten kennen sich Bethesda-Fans spätestens seit dem Klassiker "Fallout 3" aus. Dass dies auch mal weniger geplant geschieht, hat ein Gamer nun in "Starfield" festgestellt. So wird über einen Glitch berichtet, in dem ganze Städte einfach so verschwinden.

Ganz so dramatisch wie das Schicksal der "Fallout"-Stadt 'Megaton' fällt der Glitch dann aber doch nicht aus. Zwar verschwinden dabei ganze Städte wie 'New Atlantis' und 'Neon', doch die NPCs überleben. Auch bleiben Items und Lichtquellen erhalten.

Obwohl Bethesda versprach, dass sich die Anzahl an Bugs im Vergleich zu früheren Titeln des Studios in Grenzen halten sollen, werden doch jede Menge Fehler berichtet, welche immer wieder zur Erheiterung sorgen. In einer anderen Meldung wurde beispielsweise berichtet, dass 'New Atlantis' im Weltall schwebte.