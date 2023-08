Hintergrundgeschichte von Starfield

Anfang September ist es endlich soweit und wir dürfen die Welt von "Starfield" selbst erforschen. Bethesda hat jetzt die Hintergrundgeschichte des Open-World-Rollenspiels enthüllt.

So erfahren wir auf der offiziellen Website von "Starfield" etwa, dass die Menschheit im Jahr 2050 erstmals den Mars betreten wird. Später, genauer gesagt im Jahr 2159, werden unter anderem auch die United Colonies etabliert. Nach einigen Irrungen und Wirrungen kann "Starfield" im Jahr 2330 schliesslich beginnen.

"Starfield" ist das erste neue Universum in über 25 Jahren von Bethesda Game Studios, den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4". In diesem Next-Gen-RPG erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf das grösste Mysterium der Menschheit.

Im Jahr 2330 ist die Menschheit jenseits unseres Sonnensystems gereist, hat neue Planeten besiedelt und erkundet die Galaxie. Sie schliessen sich der Constellation an – einer Gruppe von Entdeckern, die das Sternenmeer nach seltenen Artefakten durchkämmt – und bereisen im bislang grössten und ambitioniertesten Spiel der Bethesda Game Studios die Weiten des Weltraums.

"Starfield" erscheint am 6. September für Xbox Series X und PC.