Starfield: Hinweis auf die zweite Erweiterung?

Es könnte sein, dass Fans auf einen vielversprechenden Hinweis zur zweiten Erweiterung von "Starfield" gestossen sind. Stein des Anstosses ist ein verdächtig klingendes Trademark.

Besagtes Trademark hat sich Zenimax in diesem Monat gesickert. Es hört auf den Namen "Starborn". Da in "Starfield" eine entsprechende Gruppierung vorhanden ist, könnte dies tatsächlich ein Hinweis sein. Die Erweiterung würde dann wohl im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Bisher ist lediglich der Shattered-Space-DLC für den weiteren Jahresverlauf offiziell angekündigt.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.