Karte gibt Orientierung in Starfield

Wer bei der Fülle an Planeten in "Starfield" den Überblick verliert, kann auf unterschiedliche Hilfen im Internet zurückgreifen. Eine von dem Reddit-Nutzer 'Mattgyvercom' erstellte Karte liefert ein äusserst hilfreiches Gesamtpaket. Darin ist nämlich auf einen Blick zu erkennen, wo beispielsweise Schmuggelware erlaubt ist, und welche Schwierigkeitsstufe auf dem jeweiligen System herrscht.

Die Schwierigkeitsstufen sind nämlich farblich gekennzeichnet. Daraus geht hervor, dass, wie schon aus "Fallout"-Spielen bekannt, die Schwierigkeit in eine bestimmte Himmelsrichtung, zunimmt. Im Falle von "Starfield" ist es der Westen. Schmuggelware wird hingegen auf vier Systemen akzeptiert, nämlich Wolf, Porrima, Volii und Kryx. Schliesslich ist gut zu erkennen, welches System in der Nähe ist und wie weit die Entfernung ist. Natürlich sind all diese Informationen auch im Spiel zu finden, allerdings nicht auf diese kompakte und übersichtliche Art und Weise.

Der Karte könnt ihr mit einem Klick auf den Link unten einen Besuch abstatten.