Starfield: Kooperation zum World Cleanup Day

Am Samstag, den 16. September 2023, findet der diesjährige World Cleanup Day statt, die grösste Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Müll. Jährlich säubern so Millionen von Mitmachenden in über 190 Ländern Strassen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Ufer und die Meere von achtlos beseitigtem Abfall. Egal, ob Stadt, Gemeinde, Unternehmen, Initiativen, Vereine oder Privatpersonen – gemeinsam können wir die Welt sauberer machen! Macht mit!

Bereits auf der gamescom 2023 hat sich Bethesda mit dem World Cleanup Day zusammengetan und für jede Vorstellung im grossen "Starfield"-Kino in Halle 8 jeweils eine Schulklasse in Deutschland mit "Cleanup Kits" zum gemeinsamen Müllsammeln ausgestattet.

Ein Universum vereint für eine sauberere Zukunft!

Bei dieser Zusammenarbeit kommen der World Cleanup Day (WCD) und "Starfield" zusammen und verknüpfen die unendlichen Weiten der Weltraumerforschung mit der unmittelbaren Dringlichkeit unserer irdischen Verantwortung. Wenn Abenteurer die fernsten Ecken des Universums in "Starfield" erkunden, werden sie an unsere gemeinsame Pflicht erinnert, unseren Heimatplaneten zu schützen und zu erhalten.

Beide Parteien erkennen die Bedeutung von Verantwortung an. So wie Spieler Ressourcen in ganzen Galaxien sammeln, müssen wir auch die Ressourcen der Erde wertschätzen und verantwortungsbewusst verwalten. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein irdisches Ziel, sondern ein universelles. Im Geiste des WCD betont "Starfield" die Wichtigkeit, Ressourcen zu sammeln – nicht verschwenderisch, sondern mit Absicht.

Darüber hinaus ist Upcycling nicht nur ein Trend; es ist eine Notwendigkeit, sowohl auf der Erde als auch im weiten Kosmos von Starfield. Indem wir Abfällen ein zweites Leben geben, vertreten wir das Prinzip der Erneuerung, das im Spiel widerhallt, wenn Spieler das, was sie im All finden, umfunktionieren. Schliessen Sie sich dieser Partnerschaft an. Umarmen Sie eine Zukunft, in der Gaming und weltweites Handeln aufeinandertreffen, in der wir verantwortungsbewusst spielen und unsere Abenteuer im virtuellen Universum zu spürbaren Veränderungen auf unserem wunderschönen blauen Planeten führen.

Grosses Starfield-Gewinnspiel

Aber das war nur der erste Schritt und zum World Cleanup Day am 16. September möchte Bethesda noch mehr tun und verlost im Rahmen des World Cleanup Day folgende "Starfield"-Preise:

Eine Starfield Constellation Edition

Ein Starfield-Edition Wave:3 von Elgato

Ein Starfield Merch-Paket bestehend aus Tasse, Pin, Notizbuch und Flagge.

Das Gewinnspiel startet heute, am Freitag, den 15.9. um 16 Uhr und geht bis Dienstag, den 19.9. um 23:59 Uhr

Wie könnt ihr teilnehmen?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie nur ein Foto von eurer Teilnahme am World Cleanup Day posten, den Hashtag #Starfieldcleanup benutzen und @bethesda_de auf X (ehemals Twitter) oder Instagram bzw. die "Starfield"-Seite auf Facebook markieren.