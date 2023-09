Starfield: Videos zum Launch

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten.

Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

Starfield-Soundtrack

Ausserdem ist der in Zusammenarbeit von Bethesda Game Studios und Komponist Inon Zur entstandene Starfield-Soundtrack ab heute auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und anderen Streaming-Diensten verfügbar. Vom Beginn des Spiels mit dem Hauptthema „Into the Starfield“ bis zu den letzten Klängen von "A Home in the Galaxy" verkörpert die Musik von "Starfield" das Gefühl der Erkundung, das Geheimnisvolle und das Wunder des Weltalls.

Zudem hat die erfolgreiche US-amerikanische Rockband Imagine Dragons in Zusammenarbeit mit Komponist Inon Zur den von Starfield inspirierten neuen Song "Children of the Sky (a Starfield song)" veröffentlicht.