Zum Start der gamescom hat Bethesda Game Studios den offiziellen "Starfield"-Live-Action-Trailer enthüllt und damit einen Einblick in die Wunder und Geheimnisse gegeben, die es für die Constellation in "Starfield" zu entdecken gibt.

Offizieller Starfield-Live-Action-Trailer mit der Orchesterfassung von Elton Johns "Rocket Man"

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.