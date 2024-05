Mai-Update für Starfield vorgestellt

Wie angekündigt, hat Bethesda das Mai-Update für "Starfield" in Aussicht gestellt. Dazu zeigte man ein ausführliches Video mit allerlei Hintergrundinformationen.

Zunächst mal die allerwichtigste Info: Das Mai-Update für "Starfield" wird am 15. Mai veröffentlicht und befindet sich jetzt bereits im Beta-Test. Es handelt sich um das bisher umfangreichste Update für den Open-World-Titel und sorgt etwa dafür, dass auf Xbox Series X butterweiche 60 Bilder pro Sekunde angepeilt werden. Ausserdem werden Städte nun etwa mit 3D-Karten dargestellt. Die offiziellen Patchnotes mit sämtlichen Infos können wir bereits an dieser Stelle nachlesen.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.