Starfield Modder verwandelt Shattered Space in eine Star Wars Geschichte

Ein Starfield Modder und YouTuber ist gerade dabei, den "Shattered Space" DLC von "Starfield" in ein "Star Wars"-Spiel umzuwandeln. Wenn es fertig wird, soll "Star Wars - Sith Empire Shattered Space Conversion" von 'DeityVengy' eine "vollwertige Star-Wars-Geschichte mit Beteiligung des Sith-Imperiums“ sein. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden die Gegner und andere NPCs optisch an die weit weit entfernte Galaxie angepasst. Der Planet Va'ruun'kai wurde zudem in das für die "Star Wars"-Lore wichtige Korriban verwandelt.

Freuen sollen wir uns zukünftig auf eine Geschichte mit Dialogen und auch ein Sith-Tempel mit Bosskämpfen soll entstehen. "Star Wars - Sith Empire Shattered Space Conversion" ist auf Nexus Mods unter dem als Quelle zu dieser Meldung angegebenen Link zugänglich. 'DeityVengy' hatte sich zuvor schon einen Namen gemacht und wandte über 100 Mods an, um das Hauptspiel zu einer "Star Wars" Erfahrung umzuwandeln. Im nachfolgenden Video könnt ihr euch anschauen, was dabei herausgekommen ist: