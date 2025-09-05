Starfield: Möglicher DLC Teaser gesichtet

"Starfield" feiert morgen das 2-jährige Jubiläum. Bethesda Italien stimmt Fans schon im Vorfeld darauf ein. Eigentlich nur eine harmlose und übliche Botschaft, das Logo gepaart mit einem "Happy Anniversary", aber darauf fängt das Bild an zu glitchen. Zu sehen sind die Worte "Terran Armada".

Teaser says "Terran Armada" not sure. pic.twitter.com/loCwEc8Irj — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) September 5, 2025

Die Bedeutung bleibt ein Geheimnis, aber selbstredend wird wild spekuliert. So könnte "Armada", was in der Seefahrt "Flotte" bedeutet, auf neue Schiffe deuten, "Weltraum-Schiffe", versteht sich. Dies könnte in Form eines DLCs angekündigt werden, welcher zuvor schon mehrfach angedeutet wurde. Auch war die Rede davon, dass sich ein Teil des Teams auf die Entwicklung des Weltraum-Gameplays konzentriert hat und darauf, dass Reisen ins Weltall sich mehr lohnen werden sollen. In Hinblick darauf, dass der "Shattered Space"-DLC am 30. September 2024 erschien, ist die Ankündigung eines weiteren DLCs zum zweijährigen Jubiläum denkbar.

Der Begriff "Terran" bezieht sich auf "Terra", also die Erde. Beispielweise treffen wir in "Starfield" auf die "Terran Preservation Society", welche sich der Erhaltung des kulturellen Erbes der Erde verschrieben hat.