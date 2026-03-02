Erscheint Starfield schon bald für PlayStation?

Berichten zufolge steht die lange erwartete PS5-Version von "Starfield" kurz bevor. Mehrere Insiderquellen und Leaks deuten darauf hin, dass das Sci-Fi-RPG von Starfield für die PlayStation 5 erscheinen könnte, vermutlich bereits am 7. April 2026, mit Standard- und Deluxe-Editionen. Vorbestellungen sollen in der zweiten Märzhälfte öffnen. Die Informationen stammen bislang nicht von Bethesda Game Studios selbst, sondern aus Leak-Berichten und Insiderangaben.

Die PS5-Portierung des Xbox- und PC-Open-World-RPGs gilt schon seit längerem als möglich, wurde aber nie offiziell bestätigt. Laut verschiedenen Berichten könnte der Launch mit grösseren Updates oder Erweiterungen zusammenfallen, auch wenn Aussagen zu einer umfassenden 2.0-Überarbeitung des Spiels zuletzt relativiert wurden.

Sollte sich das Datum bestätigen, wäre "Starfield" einer der grössten multiplattformigen Releases für die PS5 im Frühjahr 2026 – und dürfte insbesondere Fans von Rollenspielen und weitläufigen Welten auf Sonys aktueller Konsole interessieren. Formal angekündigt ist die PS5-Version allerdings noch nicht.