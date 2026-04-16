Starfield: Analystenfirma schätzt PS5-Verkäufe

Bisher machte die PS5-Portierung von "Starfield" hauptsächlich wegen diverser Bugs und Abstürzen von sich reden. Jetzt hat eine Analystenfirma die bisherigen Verkaufszahlen geschätzt.

Demnach geht Alinea Analytics davon aus, dass von "Starfield" auf PS5 in der ersten Woche rund 140.000 Einheiten verkauft wurden. Damit wäre Bethesdas Open-World-Titel noch kein sofortiger Hit, man liesse aber andere Xbox-Exklusivtitel, die später ebenfalls für die Sony-Konsole umgesetzt wurden (namentlich "Avowed", "Age of Empires 4" und "South of Midnight"), hinter sich.

Erst vorgestern hatte Bethesda einen Hotfix für die PS5-Fassung von "Starfield" in Aussicht gestellt, der hauptsächlich die eingangs erwähnten Abstürze in den Griff kriegen soll. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Umsetzung folgte am 7. April.