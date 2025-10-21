Starfield: PS5-Ankündigung erst 2026?

Nachdem es ursprünglich mal so aussah, als könnte "Starfield" einer der ersten Xbox-Titel sein, die den Sprung auf die PS5 schaffen, könnte sich das inzwischen geändert haben. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung ab.

So sagt der für gewöhnlich gut informierte Insider NateTheHate, dass "Starfield" nun wohl erst im nächsten Jahr für PS5 angekündigt wird. Ursprünglich sollte es noch in diesem Jahr soweit sein. Grund dafür sind geänderte Pläne von Microsoft und Bethesda. Von offizieller Seite aus wurde sich natürlich bislang nicht zu dem Thema geäussert, weshalb wir letztlich nur spekulieren können.

Bereits im März hatte es Spekulationen über eine baldige PS5-Ankündigung von "Starfield" gegeben. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.