Starfield für PS5 angekündigt

Nachdem es lange ein offenes Geheimnis war, hat Bethesda sein "Starfield" jetzt tatsächlich für PS5 in Aussicht gestellt. Dazu wurden das kostenlose Free Lanes-Update und der kostenpflichtige Story-DLC "Terran Armada" gezeigt.

Aber ganz in Ruhe und der Reihe nach: "Starfield" wird demnach am 7. April auch für die aktuellste Sony-Konsole veröffentlicht. Auf der PlayStation 5 Pro haben wir die Wahl zwischen einem Performance Mode mit 60 Bildern pro Sekunde und einem Visual Mode mit 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde wählen.

Das kostenlose Free Lanes-Update für "Starfield" erweitert das Open-World-Rollenspiel um etliche Reiseoptionen. Wir können jetzt frei zwischen Planeten innerhalb eines Sternsystems fliegen. Ferner können wir im neuen Reisemodus sämtliche Schiffsfunktionen unterwegs nutzen, so etwa Umbau, Begegnungen mit Begleitern und Werkbänke. Dynamische Ereignisse tauchen zudem häufiger auf; einige ziehen uns automatisch aus dem Reisemodus heraus, bis die Situation geklärt ist. Ein Autopilot sorgt auch dafür, dass das Schiff bei Zielerreichung automatisch abbremst.

Mit X-Tech führt das Update ausserdem eine weitere, seltene Ressource ein. Mit ihr sind Anpassungen an Waffen, Ausrüstung und Schiffssystemen von nun an möglich. X-Tech erbeutet man etwa bei Bossen, in Truhen und in Raumschiffwracks. Das Aufwertungssystem erlaubt es nun, legendäre Effekte neu auszuwürfeln. Nach fünf Versuchen wird die gesamte Effektliste freigeschaltet und der gewünschte Modifikator ist dann direkt anwählbar. Free Lanes ergänzt auch die legendären Effekte um Stufe 4, darunter etwa Modi wie Saboteur, Leichtsinn und Rätselhaft. Zudem steigen Ausrüstungsgegenstände nun bis zu den Qualitätsstufen Hochwertig und Aussergewöhnlich auf.

Ein Schiffsoptimierungsterminal lässt sich ausserdem an Bord installieren und ermöglicht Verbesserungen an Schild, Waffen, Antrieb und Grav-Antrieb. Besagte Optimierungen kann man auch im Reisemodus vornehmen. Aussenposten erhalten simultan mit einem gemeinsamen Behälter eine bequeme Inventarfreigabe über mehrere Standorte. Eine neue In-Game-Datenbank sammelt zudem Informationen zu besuchten Orten, gesammelten Rezepten und Ressourcen - häufig besuchte Planeten lassen sich dabei als Favoriten markieren. Als kosmetisches und spielerisches Extra ergänzt ein Aussenposten-Haustier namens Tausendwal das Angebot.

Sternenblutkräfte lassen sich nun mit Quantum-Essenz aufwerten, ohne ein "Neues Spiel Plus" zu starten. Wer doch "Neues Spiel Plus" auswählt, kann die Ausrüstung via Quantenverstrickungsgerät übertragen. Free Lanes bringt zudem frische Fahrzeuge wie etwa den Mondspringer, zahlreiche neue Orte, Upgrade-Modul-Slots und 27 Koloniekrieg-Actionfiguren mit spielrelevanten Boni.

Schliesslich erscheint die Story-Erweiterung "Terran Armada" auch am 7. April. Der DLC fügt eine neue antagonistischer Fraktion hinzu, führt Terran-Angriffe als wiederholbare Ereignisse ein und liefert neue Schiffsmodule, Militärausrüstung, Nebenquests sowie neue Elite-Crewmitglieder.

"Starfield" ist seit 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC erhältlich.