Starfield: Hotfix für PS5 am Horizont

Bethesda hat einen Hotfix für die PS5-Version von "Starfield" in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster für diesen gibt es auch bereits.

Demnach soll der Hotfix für die PS5-Umsetzung von "Starfield" noch im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden. Ein genauer Termin wird natürlich noch folgen. In erster Linie möchte man damit die häufiger auftretenden Abstürze auf der Sony-Konsole in den Griff kriegen.

Erst gestern war eine umfangreiche Technik-Analyse zur PS5-Portierung von "Starfield" veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Umsetzung folgte am 7. April.