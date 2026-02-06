Starfield: Releasetermin für PS5 geleakt?

Das Gerücht über eine PS5-Umsetzung von "Starfield" ist nicht neu, hat nun aber frische Nahrung bekommen. So könnte es sein, dass der Releasetermin der Portierung durchgesickert ist.

Konkret berichtet die Website PPE, dass "Starfield" schon sehr bald für PS5 enthüllt wird und dann am 7. April für die aktuellste Sony-Konsole erscheinen wird. Dabei beruft man sich auf interne Unterlagen eines Videospielvertriebs, die man angeblich einsehen konnte. Microsoft und Bethesda haben sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.

Bereits im Oktober 2025 hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass "Starfield" erst 2026 für PS5 angekündigt werden könnte. Grundlage dafür war die Aussage eines Insiders. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.