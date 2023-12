Starfield: Spielerbasis erneut gewachsen

Bethesda hat sich wieder zur Spielerbasis von "Starfield" geäussert. Dabei konnte man erneutes Wachstum vermelden.

So verfügt "Starfield" mittlerweile über eine Basis von mehr als 13 Millionen Spielern. Leider erfahren wir nicht, auf welcher Plattform der Open-World-Titel bevorzugt konsumiert wird.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September für Xbox Series X und den PC.