Starfield bald auch mit Mod-Support

Nach langem Warten ist "Starfield" nun endlich für Xbox Series X und den PC erhältlich. Bald können wir uns sogar über Mod-Support für das Open-World-Adventure freuen.

Die diesbezügliche offizielle Bestätigung kommt direkt von Todd Howard von Bethesda. Sie stammt aus einem Interview mit der japanischen Famitsu. Besagter Support beginnt im Laufe des nächsten Jahres, aber über dessen konkreten Umfang ist bisher leider noch nichts bekannt.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September für Xbox Series X und den PC.