Starfield: Blick in die Zukunft

Mit dem YouTuber MrMattyPlays hat jetzt kein Geringerer als Todd Howard über "Starfield" geplaudert. Dabei ging es natürlich auch um die Zukunft des Open-World-Titels.

Zu diesem Anlass verriet Todd Howard etwa, dass es nach "Shattered Space" noch mindestens einen weiteren DLC für "Starfield" geben wird. Am liebsten wäre ihm sogar jährlich eine neue Story-Erweiterung. Am Ende werde dabei vielleicht nicht jede Frage beantwortet sein, aber wir würden auf jeden Fall ein paar interessante Geschichten erleben. Man plane auf jeden Fall langfristig mit dem Titel.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.