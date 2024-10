Starfield: Neuer Patch erschienen

Simultan zum Release der Shattered-Space-Erweiterung ist auch ein weiterer Patch für "Starfield" erschienen. Hier sind wir inzwischen bei der Version 1.14.70 angekommen.

Auch der jüngste Patch für "Starfield" hat es sich auf die Fahne geschrieben, den umfangreichen Open-World-Titel an allen Ecken und Enden zu optimieren. An Performance und Stabilität wurde gleichzeitig ebenfalls geschraubt. Wer sich für sämtliche Details interessiert, wird in den englischen Patchnotes fündig.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

Die Shattered Space-Erweiterung für "Starfield" handelt davon, dass sich in der Stadt Dazra auf der verborgenen Heimatwelt des Hauses Va'Ruun eine geheimnisvolle Macht regt. Wir untersuchen darin eine beängstigende kosmische Bedrohung, erforschen einen neuen Planeten und finden einzigartige Waffen, Raumanzüge und Ausrüstung.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die Shattered Space-Erweiterung folgte gestern.