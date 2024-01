Starfield: PC-Beta verspätet sich

Eigentlich sollte eine PC-Beta zu "Starfield", in der mehr als 100 Fixes und Verbesserungen ausprobiert werden können, schon gestern beginnen. Doch dazu kam es nicht. Inzwischen liegt eine Erklärung dazu von Bethesda vor.

Demnach wurde in letzter Minute noch ein nicht näher spezifiziertes Problem in "Starfield" gesichtet, welches zu der ungeplanten Verzögerung führte. Dieses möchte man erst noch aus der Welt schaffen bevor die PC-Beta beginnen kann. Es soll noch im Laufe dieser Woche soweit sein.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September für Xbox Series X und den PC.