Starfield soll lange gespielt werden

"Starfield" ist jetzt seit einem knappen Monat erhältlich und hat auch seine Spielerbasis gefunden. Wenn es nach Todd Howard geht, soll das auch noch lange so bleiben.

Demnach erklärt Howard im Interview mit dem Game Maker's Notebook Podcast, dass "Starfield" so konzipiert sei, dass man es lange Zeit spiele. Bethesda habe hier aus den Erfahrungen mit "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" gelernt und den Open-World-Titel deshalb entsprechend gestaltet.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September für Xbox Series X und den PC.