Starfield für Switch 2 auf Eis gelegt oder gecancelt?

Vielleicht wurde die Switch-2-Umsetzung von "Starfield" mittlerweile entweder auf Eis gelegt oder gecancelt. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge für euch zusammen.

Stein des Anstosses ist ein Statement des für gewöhnlich sehr gut informierten Insiders shinobi602. Dieser sagt, dass die Switch-2-Version von "Starfield" entweder nach hinten verschoben wurde oder gar nicht mehr erscheinen wird. Microsoft und Bethesda haben sich bisher noch gar nicht offiziell zu dem Thema geäussert, weshalb uns diesbezüglich nur das Spekulieren bleibt.

Sehr viel konkreter steht es aber offenbar um eine baldige PS5-Portierung von "Starfield". So berichteten wir diesbezüglich erst letzte Woche an dieser Stelle über einen angeblich geleakten Releasetermin.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.