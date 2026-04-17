Starfield: Neuer Hinweis auf Switch-2-Portierung

So langsam verdichten sich die Anzeichen, dass bald auch eine Switch-2-Umsetzung von "Starfield" vorgestellt wird. Jetzt wurde ein neuer Hinweis darauf gesichtet.

So wurde beim beim taiwanesischen Rating Board die Prüfung der Altersfreigabe für eine Switch-2-Version von "Starfield" gesichtet. Wie immer gilt: Besagte Altersfreigaben bzw. Ratings sind normalerweise ein guter Indikator, aber eben keine Garantie, für eine spätere Veröffentlichung, zumal eine offizielle Bestätigung von Bethesda immer noch aussteht.

Ein Insider hatte sich zuletzt im März zu einer eventuellen Switch-2-Fassung von "Starfield" geäussert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Umsetzung folgte am 7. April.