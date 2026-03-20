Starfield auch für Switch 2?

Das Gerücht, dass "Starfield" auch für die Switch 2 erscheinen könnte, ist nicht neu, hat nun aber frische Nahrung erhalten. So hat sich ein Insider dazu geäussert.

So sagt der normalerweise ziemlich zuverlässige Insider NateTheHate2, dass Bethesda momentan auch an einer Switch-2-Portierung von "Starfield" werkelt. Besagter Prozess verläuft bisher aber nicht ganz reibungslos. Wir sollten am besten die Daumen drücken und das Beste hoffen.

Erst vorgestern war "Starfield" offiziell auch für PS5 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Umsetzung folgt am 7. April.