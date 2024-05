Starfield: Technik-Analyse zum jüngsten Patch

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die Technik von "Starfield" nach dem jüngsten Patch genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lässt.

Hier wird sich über 13 Minuten lang mit der technischen Seite von "Starfield" nach dem jüngsten Patch beschäftigt. Dabei entpuppen sich besonders die Performance-Modi als gelungen, aber VRR ist am Ende der Sieger.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.