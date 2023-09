Starfield: Technik-Analyse zur PC-Fassung

Die Kollegen von Digital Foundry haben ein detailliertes Video zur technischen Seite der PC-Version von "Starfield" zusammengestellt. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier entpuppt sich der PC als die beste Form, um "Starfield" in Angriff zu nehmen. Allerdings liegt auch einiges an Arbeit vor Bethesda, denn die Liste an Fehlern und Ungereimtheiten ist ebenfalls noch lang.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" ist seit 6. September für Xbox Series X und den PC erhältlich.