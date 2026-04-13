Starfield: Technik-Analyse zur PS5-Umsetzung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlicher mit technischen Seite der PS5-Portierung von "Starfield" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der unlängst veröffentlichten PS5-Version von "Starfield" über 25 Minuten lang analysiert. Dabei zeigt sich einerseits, dass der Open-World-Titel gut an die Sony-Plattform angepasst wurde, was etwa im direkten Vergleich zur Xbox-Fassung deutlich wird. Trotzdem bestehen durchaus noch technische Probleme und diverse Bugs wurden ebenfalls gesichtet.

Anfang des Monats hatte Bethesda einen Trailer zum Free Lanes Update für "Starfield" veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Umsetzung folgte am 7. April.