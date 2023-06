Technik von Starfield auf den Xbox-Konsolen

Bethesda hat sich inzwischen offiziell zur technischen Seite von "Starfield" auf Xbox Series S und Xbox Series X geäussert. Dabei wird klar, dass das Action-Rollenspiel auch in der Konsolenwelt eine gute Figur machen wird.

So erreicht "Starfield" auf der Xbox Series X crispe 4K-Auflösung, während es auf der Xbox Series S immerhin zu 1440p reicht. Gleichzeitig schafft man, wie schon bei "Redfall", 30 Bilder pro Sekunde. Für letzteres habe man sich aus Gründen der Konstanz entschieden, da "Starfield" mitunter sogar mit 60 Bildern pro Sekunde gelaufen sei.

"Starfield" ist das erste neue Universum in über 25 Jahren von Bethesda Game Studios, den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4". In diesem Next-Gen-RPG erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf das grösste Mysterium der Menschheit.

Im Jahr 2330 ist die Menschheit jenseits unseres Sonnensystems gereist, hat neue Planeten besiedelt und erkundet die Galaxie. Sie schliessen sich der Constellation an – einer Gruppe von Entdeckern, die das Sternenmeer nach seltenen Artefakten durchkämmt – und bereisen im bislang grössten und ambitioniertesten Spiel der Bethesda Game Studios die Weiten des Weltraums.

"Starfield" ist ab 6. September für Xbox Series X und den PC erhältlich.