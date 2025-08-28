Tim Lamb spricht über weiteren Starfield DLC

Reichlich Pläne für das 'Weltraum-Skyrim'

Karl Wojciechowski

Es ist bekannt, dass Bethesda an weiteren Inhalten für "Starfield" arbeitet, sich aber mit Details noch zurückhält. Nun hat der langjährige Studio-Veteran Lead Creative Producer Tim Lamb ein paar Sätze zu dem Thema auf seinem Bethesda Game Studios-Spotlight mitgeteilt. So sollen mitunter Ausflüge in die Weiten des Weltalls zukünftig lohnender werden.

Aus dem Zitat wird deutlich, dass Bethesda noch einiges für das "Weltraum-Skyrim" geplant hat. So erfahren wir von Lamb:

"Wir haben einige coole Sachen in petto, darunter kostenlose Updates und Funktionen, die sich die Spieler gewünscht haben, sowie eine neue DLC-Story. Ich kann noch nicht alle Details verraten, aber ich kann sagen, dass sich ein Teil des Teams auf das Weltraum-Gameplay konzentriert hat, um die Reisen dorthin lohnender zu gestalten. Ausserdem fügen wir einige neue Spielsysteme und ein paar andere kleinere Überraschungen hinzu."

