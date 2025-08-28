Tim Lamb spricht über weiteren Starfield DLC

Es ist bekannt, dass Bethesda an weiteren Inhalten für "Starfield" arbeitet, sich aber mit Details noch zurückhält. Nun hat der langjährige Studio-Veteran Lead Creative Producer Tim Lamb ein paar Sätze zu dem Thema auf seinem Bethesda Game Studios-Spotlight mitgeteilt. So sollen mitunter Ausflüge in die Weiten des Weltalls zukünftig lohnender werden.

Meet Tim Lamb!

In our latest Developer Spotlight, Tim takes us down his professional journey at Bethesda Game Studios. Ever since his start on Oblivion in 2006, Tim (and his legendary visors) have shaped some of your favorite features across our games. pic.twitter.com/9dfcQXAjg3 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 27, 2025

Aus dem Zitat wird deutlich, dass Bethesda noch einiges für das "Weltraum-Skyrim" geplant hat. So erfahren wir von Lamb: