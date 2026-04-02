Starfield: Trailer zum kommenden Free Lanes Update

Bethesda hat einen Trailer zum kommenden Free Lanes Update für "Starfield" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über zwei Minuten lang die zentralen Features des kommenden Free Lanes Updates für "Starfield" in bewegten Bildern vorgestellt. Dieses bringt bekanntlich Verbesserungen und Änderungen in den Bereichen Erkundung, Anpassung, Kampf und mehr. Releasetermin ist der 7. April.

Vor knapp zwei Wochen hat sich ein Insider zu einer möglichen Switch-2-Portierung von "Starfield" geäussert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Umsetzung folgt am 7. April.