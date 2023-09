Weiteres Update für Starfield

Seit dessen Release schraubt Bethesda konsequent an "Starfield". Jetzt ist ein weiterer Patch für das Open-World-Rollenspiel verfügbar.

Besagter Patch für "Starfield" nimmt kleine Verbesserungen vor, etwa bei Performance und Stabilität. Wer sich diesbezüglich die volle Info-Dröhnung geben will und sämtliche Details wissen möchte, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September für Xbox Series X und den PC.