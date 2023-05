Starfield Xbox Controller und Headset geleakt

Während sich gestern alles um die PlayStation drehte, gibt es nun wieder Neues von der Xbox-Front. So wird es dem Dataminer 'billbil-kun' zufolge, der in Vergangenheit bereits Hardware korrekt vorhersagte, einen Special Edition Controller und ein Headset im "Starfield"-Stil geben. Der Twitter-Kanal 'Idle Sloth' hat sogar Bilder für uns:

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, so müssen wir uns nicht mehr allzu lange auf weitere Informationen gedulden. Dem Leaker zufolge soll die neue Hardware nämlich am 11. Juni im Rahmen der Starfield Direct, welche direkt im Anschluss an den Xbox Showcase stattfindet, öffentlich bekannt gemacht werden. Preislich soll der "Starfield"-Controller bei 79,99 US-Dollar oder 74,99 € liegen, während das Headset 124,99 US-Dollar beziehungsweise 124,99 € kosten soll. "Starfield" erscheint nach mehreren Verschiebungen am 6. September.