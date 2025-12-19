Starfield: Blick in die Zukunft

Inzwischen sind neue Details zur Zukunft von "Starfield" bekanntgeworden. Demnach arbeitet man bei Bethesda angeblich sowohl an einer umfangreichen Erweiterung als auch an weiteren Versionen des Open-World-Rollenspiels.

So ist laut Jez Corden von Windows Central zunächst einmal eine grössere Erweiterung namens "Terran Armada" für "Starfield" bei Bethesda in Entwicklung. Diese wurde bereits hinter verschlossenen Türen präsentiert und sorgt für eine grundlegende Weiterentwicklung der vielkritisierten Raumflugmechanik hin zu einem freieren, zusammenhängenden System. Dafür soll die hauseigene Creation Engine technisch signifikant ausgebaut worden sein, auch mit Blick auf künftige Projekte. Ein Wechsel zu einer externen Engine gilt aktuell als unwahrscheinlich.

Zudem ist eine PS5-Umsetzung von "Starfield" in der Mache. Diese soll irgendwann im nächsten Jahr veröffentlicht werden. An einer Portierung für Switch 2 werkelt man ebenfalls. Hierfür gibt es jedoch noch kein Releasefenster.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.