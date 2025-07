StarRupture: Erster öffentlicher Spieltest

Creepy Jar, das polnische Studio hinter "Green Hell", gibt den ersten geschlossenen Spieltest für den kommenden Sci-Fi-Überlebenstitel "StarRupture" bekannt. Dieser findet vom 29. Juli bis zum 31. Juli statt und bietet einen ersten Einblick in das Gameplay von "StarRupture".

Ihr könnt euch ab sofort über Steam für den Zugang bewerben.

Der Spieltest führt euch in die Kernprinzipien von "StarRupture" ein, die Basenbau, Erkundung, Überleben und Kampf umfassen. Die Charakterentwicklung in "StarRupture" beinhaltet das Sammeln von Erfahrung und das Freischalten neuer Mods. Die Unternehmensentwicklung schaltet neue Gebäude frei, um eure Operation zu erweitern. Der Kampf ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von StarRupture, und ihr könnt eure Waffen an euren Spielstil anpassen und so eure Überlebenschancen verbessern.