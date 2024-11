Stars in the Trash - Neuer Trailer mit Release-Termin

Das spanische Studio Valhalla Cats hat angekündigt, dass ihr Spiel "Stars in the Trash" am 9. Dezember erscheinen wird.

Mit einer ungefähren Spieldauer von 2.5 Stunden ist es ein Liebesbrief an die Zeichentrickfilme unserer Kindheit.

Hier sind einige Erfahrungsberichte von Reviewern, die "Stars in the Trash" bereits gespielt haben:

Eine Nintendo Switch-Version ist in Entwicklung und wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

"Ein Liebesbrief an klassische Animationsfilme." PC Gamer "Es fühlt sich sehr an, als würde man einen Disney-Film spielen."

Ladies Gamers

"Es sieht wirklich fantastisch aus. Das ist einfach die süsseste Sache überhaupt."

Jackson Galaxy