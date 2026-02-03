Starsand Island nächste Woche im Early Access

Der chinesische Entwickler Seed Sparkle Lab hat einen Termin für den Early-Access-Start von "Starsand Island" verkündet. Demnach ist es schon nächste Woche soweit.

So wird "Starsand Island" bereits am 11. Februar in den Early Access starten. Als Plattformen werden die Xbox Series X und der PC angegeben. Ein umfangreicher Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns über drei Minuten lang auf die entspannende Lebenssimulation ein.

Zudem wird ein Releasefenster für die Vollversion von "Starsand Island" genannt. Demnach könnte diese schon Mitte des Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich sein.

"Starsand Island" war bereits im September 2025 ausführlich vorgestellt worden.