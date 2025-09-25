Release-Termin von Starsand Island bekannt

"Starsand Island" kann nun in den Terminkalender eingetragen werden. Wie Seed Lab im Rahmen der Tokyo Games Show verkündet, erscheint die Lebenssimulation im Stil von Ghibli nämlich am 01. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Über Starsand Island

"Willkommen auf Starsand Island – einem ruhigen Insel-Farming-SLG, das deine Müdigkeit vertreibt und dir erlaubt, ein entspanntes ländliches Leben in deinem selbstgebauten Reich zu erleben.

Entfliehe in ein Ghibli-ähnliches Inselparadies

Starsand Island ist mehr als nur ein Spiel – es ist eine Reise für die Seele. Stell dir vor, du befindest dich mitten in warmem Sonnenschein, weichem Sand, üppigen Wiesen, sanften Windmühlen, freundlichen Stadtbewohnern, milden Delfinen, leuchtenden Korallen, gemütlichen Hütten und lebhaften Eichhörnchen. Dies ist eine Inselwelt, inspiriert vom skurrilen Stil von Ghibli, wo du die Lasten der Realität abwerfen und den Frieden und die Schönheit deines ganz eigenen Paradieses geniessen kannst.

Eine reiche Landwirtschafts- und Entdeckungserfahrung

Erlebe die Freude, Schätze aus dem Meer zu sammeln, das Wachstum deiner Feldfrüchte zu beobachten, in fischreichen Gewässern zu angeln und auf deinen abenteuerlichen Expeditionen Mineralien und tropische Pflanzen zu entdecken. Tauche in die Tiefen für farbenfrohe Korallen und suche nach versteckten Perlen, tauche ein in eine vielfältige Umgebung, in der jede Anstrengung mit einem tiefen Gefühl der Erfüllung belohnt wird.

Echte Gemeinschaftsinteraktion und fürsorgliches Miteinander

Die Stadt ist Heimat von über 40 einzigartigen NPCs, die alle ihre eigenen geheimen Geschichten für dich bereithalten. Baue enge Beziehungen auf und finde möglicherweise einen Lebenspartner. Diese Bewohner reagieren auf deine Handlungen mit täglichen Grüssen und Fürsorge, wodurch du ein echtes Gefühl der Zugehörigkeit und die Wärme eines Zuhauses innerhalb der Inselgemeinschaft erlebst.

Endlose Möglichkeiten in der Hauserstellung

Wähle den perfekten Ort zwischen den Bergen und dem Meer, um dein Traumhaus zu bauen. Der Bau geht über blosse Ziegel und Mörtel hinaus; dies ist deine Leinwand für Kreativität. Ob beim Gestalten von Wandgemälden, Anpassen von Klängen oder Programmieren interaktiver Requisiten, du bist frei, dich auszudrücken und einen Raum zu schaffen, der einzigartig deiner ist.

Auf Starsand Island bist du mehr als nur ein Spieler – du bist ein Schöpfer, Entdecker und Hüter dieses Landes. Schliesse dich uns an, beginne dein Landleben und lass deinen Geist wahre Erholung und Nahrung finden."