Starsand Island: Termin steht fest

Der chinesische Entwickler Seed Sparkle Lab hat den Erscheinungstermin von "Starsand Island" verkündet. Demnach ist es noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird "Starsand Island" ab 18. August erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X, Switch 2 und dem PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Starsand Island" begleitet die freudige Nachricht. Darin erklärt man uns unter anderem einem gewissen Augenzwinkern das Spielgerüst und zeigt dabei einige In-Game-Sequenzen.

"Starsand Island" war bereits am 11. Februar in den Early Access gestartet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Starsand Island" war im September 2025 angekündigt worden.