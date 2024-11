Starseed: Asnia Trigger: Release-Datum enthüllt

Com2uS kündigte heute an, dass das Mobile-RPG "Starseed: Asnia Trigger" am 28. November weltweit veröffentlicht wird. Die Enthüllung des Datums erfolgte in einem neuen Video, welches die Hauptcharaktere Yuna, Ambrosia, Anne, Airen und Freyja auf neuen Missionen zeigt

Das von Joycity entwickelte "Starseed" ist ein RPG mit Charakteren, die als Proxyaner bekannt sind. Um die Menschheit vor einer unmittelbar bevorstehenden Zerstörung zu bewahren, schliessen sich Spieler mit den Proxyanern zusammen, um den Redshift, eine abtrünnig gewordene KI, zu bekämpfen.

In Korea, den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und den Philippinen ist "Starseed" bereits spielbar und fand dort grossen Anklang bei den Spielern. Es bietet nicht nur eine diverse Auswahl an Proxyanern, sondern auch verschiedene Level, die ihr durchlaufen könnt. Dazu gehören unterschiedliche Kampfmodi wie Arena und Boss Raid, in denen die Charaktere doppelte ultimative Fähigkeiten einsetzen können. Dies ermöglicht eine Reihe von Charakterkombinationen und Strategien, die das Spielerlebnis dynamisch und taktisch bereichern.

Der Charme des Spiels wird durch die Kampfszenen-Animationen und die Stimmen bekannter japanischer Synchronsprecher:innen zusätzlich verstärkt. Darüber hinaus bereichert das interaktive Instarseed-System das Gameplay, indem es den Spieler erlaubt, ihren Proxyanern auf einer spielinternen Social-Media-Plattform zu folgen. So kann das alltägliche Leben der Proxyaner durch Kurzvideos und Selfies miterlebt werden und gleichzeitig die Kommunikation und das Überreichen von Geschenken gefördert werden.