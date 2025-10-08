Starseeker: Astroneer Expeditions: Erstes Gameplay

Publisher Devolver Digital und Entwickler System Era Softworks haben erstes Gameplay aus "Starseeker: Astroneer Expeditions" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier lernen wir nämlich fast 17 Minuten lang die unterschiedlichen spielerischen Facetten von "Starseeker: Astroneer Expeditions" kennen. Dabei werden uns etwa Impressionen von der Spielwelt geboten und wir bekommen das Gameplay-Grundgerüst erklärt.

Abseits davon sind handfeste Informationen zu "Starseeker: Astroneer Expeditions" immer noch Mangelware. Der Titel selbst war im April bei der Vorstellung der Switch 2 enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Starseeker: Astroneer Expeditions" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, Xbox One, Switch und den PC.