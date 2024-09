State of Decay 2 bekommt ein finales Update

Undead Labs kündigt mit Update 38 das finale Update für "State of Decay 2" an. Danach werde keine neuen Inhalte mehr für den Survivaltitel veröffentlicht.

Bislang ist besagtes Update 38 für "State of Decay 2" noch unterminiert und wir wissen auch noch nicht, welche Inhalte es bieten wird. Grund für die Massnahme von Undead Labs ist, dass man sich nun komplett auf "State of Decay 3" konzentrieren möchte.

Bei "State of Decay 2" handelt es sich um ein Survival-Horror-Spiel, welches in der Third-Person-Perspektive gespielt wird und wie im Vorgänger in Zeiten einer Zombie-Apokalypse angesiedelt ist. Das Geschehen findet dabei in einer offenen Welt statt und uns ist es möglich, im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Leuten zu spielen.

"State of Decay 2" ist seit 22. Mai 2018 für Xbox One und den PC erhältlich.