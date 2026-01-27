State of Decay 3: Statement zum Entwicklungsstand

In letzter Zeit wurde immer mal wieder über den Entwicklungsstand von "State of Decay 3" spekuliert. Jetzt hat der Leiter der Xbox Game Studios ein Statement dazu abgegeben.

So sagt Craig Duncan, dass an "State of Decay 3" von Undead Labs weiterhin gearbeitet wird. Er habe den Titel in den vergangenen sechs bis acht Monaten mehrfach selbst gespielt und die Entwickler mehrmals besucht: Der diesbezügliche Fortschritt verlaufe gut und das Team zeige sich generell optimistisch.

Im vergangenen Juli kamen Gerüchte über eine PS5-Fassung von "State of Decay 3" auf. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"State of Decay 3" ist aktuell für Xbox Series X und den PC in Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin.