State of Decay 3 erscheint vielleicht erst 2026

Zu "State of Decay 3" wurde zwar noch kein Release-Zeitraum kommuniziert, allerdings hoffen Fans darauf, den bereits 2020 angekündigten nächsten Teil des beliebten Survival-Shooters im kommenden Jahr zu erleben. Von Jez Corden im XB2+1-2+2 Podcast erfahren wir, dass dies auch der ursprüngliche Plan war. Der Windows Central Autor geht allerdings davon aus, dass das Spiel doch erst 2026 erscheinen wird, etwa recht früh im Jahr.

Hier die relevante Passage aus dem Video ins Deutsche übersetzt, aus der auch hervorgeht, dass die Entwicklung von "State of Decay 3" gute Fortschritte macht:

"Ich habe auch gehört, dass sie State of Decay 3 für 2025 in Betracht gezogen haben. Es ist näher an der Fertigstellung, als man denkt, aber ich denke, sie werden es auf 2026 verschieben. Ich würde Geld darauf wetten, dass es ein Spiel für 2026 ist, etwa Anfang 2026. - Jez Corden"